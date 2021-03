Giro d’Italia 2021, Luca Guercilena: “Con Nibali penseremo alle tappe, poi vedremo la classifica” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova puntata di Bike2U, il format a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del ciclismo. Ospite di Gian Luca Giardini, il General Manager della Trek-Segafredo, Luca Guercilena, reduce oltretutto dal trionfo alla Sanremo con Jasper Stuyven. “Pur non rimpiangendo la stagione scorsa – commenta Guercilena – la vittoria dello scorso sabato a Sanremo ci dà qualcosa in più; insieme alle vittorie di Brambilla, Mollema, Pedersen e Moschetti, ci fa ben figurare in questo inizio stagione. Penso che il protocollo applicato dalla Federazione, in merito al Covid, sia valido. In effetti – continua – il problema era delle gare australiane, che era relativo ai viaggi più che al protocollo in gara. Abbiamo dimostrato di saper sostenere l’attività senza creare disagio alla popolazione, nè a ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuova puntata di Bike2U, il format a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del ciclismo. Ospite di GianGiardini, il General Manager della Trek-Segafredo,, reduce oltretutto dal trionfo alla Sanremo con Jasper Stuyven. “Pur non rimpiangendo la stagione scorsa – commenta– la vittoria dello scorso sabato a Sanremo ci dà qualcosa in più; insiemevittorie di Brambilla, Mollema, Pedersen e Moschetti, ci fa ben figurare in questo inizio stagione. Penso che il protocollo applicato dalla Federazione, in merito al Covid, sia valido. In effetti – continua – il problema era delle gare australiane, che era relativo ai viaggi più che al protocollo in gara. Abbiamo dimostrato di saper sostenere l’attività senza creare disagio alla popolazione, nè a ...

Advertising

giroditalia : Dall'8 al 30 maggio, per il secondo anno consecutivo, Trenitalia, Gruppo #FS, è Official Green Carrier del #Giro d'… - qualazampanews : #libri Cerchi nuovi amici? Allora fatti un giro nei #Canili d'Italia. Nel volume 2 #EmiliaRomagna #FVG #Liguria… - Luke_like : RT @wireditalia: Nel 2020 la pandemia ha spinto verso l'alto i conti dell'industria del gaming, con un giro d'affari di circa 2 miliardi. h… - CentotrentunoC : #SardionTheRoad ? Torna l'appuntamento settimanale con la rubrica dedicata ai sardi in giro per i campi d'Italia:… - rides_bike : Correva l'anno Pantani, Chepe González e Guerini nella tappa del Giro d'Italia 1998 con finale a Selva di Val Gard… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Loretta Pavan e la sua sfida in bici: «I miei 7.000 chilometri in giro per l’Italia battendo il cancro» Corriere della Sera