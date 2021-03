Fratelli di Crozza non andrà in onda venerdì 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) . Casi di covid all’interno della produzione del programma. La puntata di Fratelli di Crozza, prevista per venerdì 26 marzo 2021 su NOVE, non andrà in onda. Come spesso accade in questo periodo (vedi i casi di positività di Elettra Lamborgini e di Lodovica Comello), i casi di Covid bloccano le produzioni serie tv, a volte per la positività dei “titolari” altri per cautela. E’ proprio questo il caso di Fratelli di Crozza, la produzione durante i suo round di tamponi ormai entrati nella quotidianità dei programmi televisivi, ha riscontrati dei casi di positività al Covid-19. Per questo motivo ITV Movie, la casa di produzione di Fratelli di Crozza, e Discovery Italia hanno deciso, in via precauzionale, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021) . Casi di covid all’interno della produzione del programma. La puntata didi, prevista per26su NOVE, nonin. Come spesso accade in questo periodo (vedi i casi di positività di Elettra Lamborgini e di Lodovica Comello), i casi di Covid bloccano le produzioni serie tv, a volte per la positività dei “titolari” altri per cautela. E’ proprio questo il caso didi, la produzione durante i suo round di tamponi ormai entrati nella quotidianità dei programmi televisivi, ha riscontrati dei casi di positività al Covid-19. Per questo motivo ITV Movie, la casa di produzione didi, e Discovery Italia hanno deciso, in via precauzionale, ...

