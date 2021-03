Focolaio covid nel carcere di Parma, colpiti 11 boss detenuti al 41 bis (Di venerdì 26 marzo 2021) SONO 725 I detenuti NEL PENITENZIARIO EMILIANO Il carcere di Parma, denuncia alla Gazzetta di ... IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK . Pubblicità Leggi su internapoli (Di venerdì 26 marzo 2021) SONO 725 INEL PENITENZIARIO EMILIANO Ildi, denuncia alla Gazzetta di ... IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK . Pubblicità

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio covid Focolaio covid nel carcere di Parma, colpiti 11 boss detenuti al 41 bis Il coronavirus entra nel 41 bis di Parma, precisamente reparto di massima sicurezza del carcere. L'ultimo bilancio del focolaio indica 11 detenuti, 30 agenti del gruppo operativo mobile e quattro agenti di polizia penitenziaria contagiati. Quindi nessuno dei detenuti risultati positivi, tutti reclusi con regime di ...

Covid, focolaio nel carcere di Parma A seguito delle notizie relative alla diffusione del contagio da Covid nel reparto 41 bis del carcere di Parma, giovedì mattina il Garante dei detenuti del Comune di Parma, Roberto Cavalieri, ha visitato il carcere e preso contatti con il direttore Valerio ...

Il coronavirus entra nel 41 bis di Parma, precisamente reparto di massima sicurezza del carcere. L'ultimo bilancio del indica 11 detenuti, 30 agenti del gruppo operativo mobile e quattro agenti di polizia penitenziaria contagiati. Quindi nessuno dei detenuti risultati positivi, tutti reclusi con regime di ...A seguito delle notizie relative alla diffusione del contagio da nel reparto 41 bis del carcere di Parma, giovedì mattina il Garante dei detenuti del Comune di Parma, Roberto Cavalieri, ha visitato il carcere e preso contatti con il direttore Valerio ...