FED, stop a restrizioni su dividendi e buyback per banche americane (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve ha annunciato che a partire dal 30 giugno inizierà a revocare le restrizioni su dividendi e buyback per le banche americane, misure che erano state introdotte a scopo precauzionale all'inizio della pandemia. Dopo il completamento degli stress test annuali, le banche con livelli di capitale superiori a quelli richiesti non saranno più soggette a ulteriori restrizioni. "Il sistema bancario continua ad essere una fonte di forza e il ritorno al nostro quadro normale dopo lo stress test di quest'anno manterrà quella forza", ha detto il vicepresidente della supervisione Randal K. Quarles. Nonostante nei due cicli di stress test fatti lo scorso anno molte grandi banche avessero dimostrato di avere livelli di capitale elevati, ...

