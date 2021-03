Fabrizio Frizzi scomparso tre anni fa, il ricordo di Carlo Conti in un documentario (Di venerdì 26 marzo 2021) L’episodio è stato intitolato «Uno di noi», a raccontare in tre sole parole l’amore di un Paese per il conduttore. Carlo Conti ha parlato, ricordando commosso Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo del 2018. «Io non parlo volentieri di quel momento e di quel periodo. Ho deciso di farlo perché è passato del tempo e perché credo sia giusto ci sia un riconoscimento al lavoro, alla forza di Fabrizio. L’amore per il pubblico, per questa grande dedizione e per tutto quello che ha lasciato», ha cominciato Conti, nello speciale di Ossi di Seppia disponibile su RaiPlay. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) L’episodio è stato intitolato «Uno di noi», a raccontare in tre sole parole l’amore di un Paese per il conduttore. Carlo Conti ha parlato, ricordando commosso Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo del 2018. «Io non parlo volentieri di quel momento e di quel periodo. Ho deciso di farlo perché è passato del tempo e perché credo sia giusto ci sia un riconoscimento al lavoro, alla forza di Fabrizio. L’amore per il pubblico, per questa grande dedizione e per tutto quello che ha lasciato», ha cominciato Conti, nello speciale di Ossi di Seppia disponibile su RaiPlay.

Advertising

vitaindiretta : Tre anni senza Fabrizio Frizzi ? #LaVitaInDiretta - antoclerici : Bellissimo commuovente autentico il ricordo di Fabrizio Frizzi su @RaiPlay in #ossidiseppia grazie @CarContiRai… - rtl1025 : Tre anni senza Fabrizio Frizzi ?? #FabrizioFrizzi - pikkiolotta : @myrtamerlino Cara @myrtamerlino le persone come Fabrizio Frizzi lasciano un segno indelebile per la bellezza dell'… - ZeroNodi : RT @Deborah38663362: La vita è come un soffio di un vento,ci accarezza rapida e in un soffio va via.… -