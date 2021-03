Esce Malifesto di Malika Ayane, un inno alla riscoperta delle emozioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi, venerdì 26 marzo, Malifesto di Malika Ayane, il nuovo album di inediti. Un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, Malifesto fotografa gli stati d’animo di Malika Ayane attraverso 10 brani che la stessa cantante ha scritto e composto insieme a Pacifico, Antonino Di Martino, Alessandra Flora, Leo Pari, ColapEsce, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzo, Rocco Rampino ed altri autori che l’hanno sostenuta nel suo nuovo progetto artistico. Malifesto per Malika Ayane è il sesto disco di inediti; è prodotto da Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo ed è stato registrato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)oggi, venerdì 26 marzo,di, il nuovo album di inediti. Undel valoree all’importanza di manifestarle,fotografa gli stati d’animo diattraverso 10 brani che la stessa cantante ha scritto e composto insieme a Pacifico, Antonino Di Martino, Alessandra Flora, Leo Pari, Colap, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzo, Rocco Rampino ed altri autori che l’hanno sostenuta nel suo nuovo progetto artistico.perè il sesto disco di inediti; è prodotto da Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo ed è stato registrato ...

