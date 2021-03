**Covid: Bertolaso, ‘boutade Regioni su Sputnik, acquisto spetta a Governo’** (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Ad aiutare la campagna vaccinale in Italia potrà essere in futuro “anche il vaccino russo, al di là delle boutade che vengono fatte da alcune Regioni che sostengono di averlo già comprato lo Sputnik”. Così Guido Bertolaso, a Stasera Italia, bollando come “boutade” gli annunci della Regione Campania, che ha detto di aver chiuso un contratto per acquistare il vaccino anti Covid russo Sputnik. “Magari hanno comprato un modellino del vecchio satellite”, aggiunge ironico. “Sanno tutti molto bene che l’acquisto dei vaccini è compito del Governo centrale e che nessuno a livello locale si può permettere il lusso di comprare i vaccini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Ad aiutare la campagna vaccinale in Italia potrà essere in futuro “anche il vaccino russo, al di là delle boutade che vengono fatte da alcuneche sostengono di averlo già comprato lo”. Così Guido, a Stasera Italia, bollando come “boutade” gli annunci della Regione Campania, che ha detto di aver chiuso un contratto per acquistare il vaccino anti Covid russo. “Magari hanno comprato un modellino del vecchio satellite”, aggiunge ironico. “Sanno tutti molto bene che l’dei vaccini è compito del Governo centrale e che nessuno a livello locale si può permettere il lusso di comprare i vaccini”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

