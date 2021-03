Bianchini (Mio Italia): “Ristoratori non possono più pagare affitti e bollette” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Siamo senza ossigeno, al limite della sopravvivenza. Non abbiamo più liquidità per pagare affitti e bollette. L’unico modo per restituire dignità ai ristoratori è quello di dare loro la possibilità di tornare a lavorare. Stanno arrivando gli sfratti esecutivi da parte dei tribunali e le spese fisse continuano a galoppare nonostante le chiusure”. Esordisce con queste parole Paolo Bianchini, ristoratore e presidente del Movimento Imprese Ospitalità (Mio Italia), intervistato dall’agenzia Dire. Dal 6 aprile i ristoratori associati alla rete del Movimento che fanno parte del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca) riapriranno i loro locali sia a pranzo che a cena nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Questa l’iniziativa promossa dal Movimento Imprese Ospitalità, presieduto da Bianchini. “IL DANNO ECONOMICO È DEVASTANTE“ Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Siamo senza ossigeno, al limite della sopravvivenza. Non abbiamo più liquidità per pagare affitti e bollette. L’unico modo per restituire dignità ai ristoratori è quello di dare loro la possibilità di tornare a lavorare. Stanno arrivando gli sfratti esecutivi da parte dei tribunali e le spese fisse continuano a galoppare nonostante le chiusure”. Esordisce con queste parole Paolo Bianchini, ristoratore e presidente del Movimento Imprese Ospitalità (Mio Italia), intervistato dall’agenzia Dire. Dal 6 aprile i ristoratori associati alla rete del Movimento che fanno parte del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca) riapriranno i loro locali sia a pranzo che a cena nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Questa l’iniziativa promossa dal Movimento Imprese Ospitalità, presieduto da Bianchini. “IL DANNO ECONOMICO È DEVASTANTE“

