Artrosi ginocchio, San Carlo: "Con infiltrazioni ottimi risultati nello stadio precoce" (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – A volte salire scale, passeggiare, alzarsi e sedersi può diventare una vera e propria impresa e la colpa è spesso dell'artrosi una malattia che colpisce anche l'articolazione del ginocchio. Il dolore è solo il primo campanello d'allarme a cui prestare attenzione al quale seguono rigidità e gonfiore. Andare subito dallo specialista è una buona strategia perché un intervento tardivo potrebbe solo far peggiorare il quadro della patologia. L'agenzia di stampa Dire ha analizzato il problema e le possibili strategie, soprattutto conservative da mettere in atto, con il dottor Mario Tartarone, Direttore UOC di Ortopedia del San Carlo di Nancy a Roma.

