A DAZN i diritti tv della Serie A 2021-2024. Sono 16 i voti favorevoli, 4 i contrari (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega di Serie A ha assegnato a DAZN i diritti televisivi per il triennio 2021-2024. Al termine dell’assemblea di poco fa, Sono stati 16 i voti favorevoli, 4 quelli contrari (Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo). L’esborso è stato di circa 840 milioni di euro. DAZN potrà quindi trasmettere 7 gare in esclusive e altre tre in co-esclusiva, su quest’ultimo pacchetto sarà una sfida tra Sky e Mediaset fino a lunedì prossimo quando scadranno i termini. DAZN potrà quindi trasmettere per 3 anni tutte e 10 le partite, 7 in assoluta esclusiva. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega diA ha assegnato atelevisivi per il triennio. Al termine dell’assemblea di poco fa,stati 16 i, 4 quelli(Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo). L’esborso è stato di circa 840 milioni di euro.potrà quindi trasmettere 7 gare in esclusive e altre tre in co-esclusiva, su quest’ultimo pacchetto sarà una sfida tra Sky e Mediaset fino a lunedì prossimo quando scadranno i termini.potrà quindi trasmettere per 3 anni tutte e 10 le partite, 7 in assoluta esclusiva. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

