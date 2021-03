Zamparini: 'Napoli piazza ideale per Dybala' (Di giovedì 25 marzo 2021) Napoli - " Prandelli ? E Mihajlovic cosa avrebbe dovuto fare? Nonostante tutti i problemi che ha avuto, è rimasto sulla panchina del Bologna e ha ottenuto anche ottimi risultati... un generale non può ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021)- " Prandelli ? E Mihajlovic cosa avrebbe dovuto fare? Nonostante tutti i problemi che ha avuto, è rimasto sulla panchina del Bologna e ha ottenuto anche ottimi risultati... un generale non può ...

Sopra o sotto la panca? ... difficile, se non impossibile, un ritorno alla Juventus, mentre Napoli e Fiorentina ne sondano l'... ma si dimette dall'incarico per accettare il corteggiamento del Presidente Zamparini del Venezia, in ...

