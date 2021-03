Via libera alle consegne con i droni (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il via libera per il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramite droni speciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei droni-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il viaper il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramitespeciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ...

