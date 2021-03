Valigia abbandonata, falso allarme bomba in via Toledo (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Valigia abbandonata in strada, in via Toledo, a Napoli, ha fatto scattare stamattina l’ allarme tra i passanti. Poco dopo le 10 alla Sala operativa della Polizia è giunta la segnalazione di un possibile ordigno esplosivo contenuto in una Valigia abbandonata all’ altezza del civico 273 . Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia che hanno prelevato la Valigia e l’ hanno fatta brillare in sicurezza. La Valigia non conteneva, però, alcun ordigno esplosivo ed era stata abbandonata da qualcuno che voleva solo disfarsene. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnain strada, in via, a Napoli, ha fatto scattare stamattina l’tra i passanti. Poco dopo le 10 alla Sala operativa della Polizia è giunta la segnalazione di un possibile ordigno esplosivo contenuto in unaall’ altezza del civico 273 . Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia che hanno prelevato lae l’ hanno fatta brillare in sicurezza. Lanon conteneva, però, alcun ordigno esplosivo ed era statada qualcuno che voleva solo disfarsene. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Valigia abbandonata, falso allarme bomba in via Toledo ** - mattinodinapoli : Napoli: valigia abbandonata in strada, scatta l'allarme bomba in via Toledo - NapoliToday : #Cronaca Via Toledo, trovata una valigia abbandonata a pochi passi dalla funicolare: arriva la polizia… - nutssman : RT @saluis97: quando noto una valigia abbandonata, velocizzo il passo per scappare dall’esplosione - toobrd : RT @saluis97: quando noto una valigia abbandonata, velocizzo il passo per scappare dall’esplosione -