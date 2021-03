USA, dubbi sull’efficacia di AstraZeneca. La società invia i dati aggiornati (Di giovedì 25 marzo 2021) Usa, dubbi sull’efficacia del vaccino AstraZeneca. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases: Forse la società ha inserito dati obsoleti. Nuovi dubbi su AstraZeneca, questa volta legati all’efficacia del vaccino e non alla sicurezza. Secondo gli Usa, AstraZeneca potrebbe aver incluso informazioni obsolete nei risultati della sperimentazione condotta negli Stati Uniti. Usa, dubbi sull’efficacia di AstraZeneca: “Forse la società ha inserito dati obsoleti” La notizia arriva poche ore dopo le autorità statunitensi hanno approvato il vaccino AstraZeneca definendolo efficace e sicuro. Ora sull’efficacia si apre la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Usa,del vaccino. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases: Forse laha inseritoobsoleti. Nuovisu, questa volta legati all’efficacia del vaccino e non alla sicurezza. Secondo gli Usa,potrebbe aver incluso informazioni obsolete nei risultati della sperimentazione condotta negli Stati Uniti. Usa,di: “Forse laha inseritoobsoleti” La notizia arriva poche ore dopo le autorità statunitensi hanno approvato il vaccinodefinendolo efficace e sicuro. Orasi apre la ...

