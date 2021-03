Uomini e Donne, tragedia al trono over: è morto il cavaliere Fabio Donato Sacco, aveva 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) tragedia nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. E’ morto l’ex cavaliere Fabio Donato Sacco, aveva solo 46 anni. Lutto al trono over di Uomini e Donne Il cavaliere è deceduto in queste ore nell’ospedale di Biella dove era ricoverato da qualche giorno a seguito di un brutto male con il quale stava combattendo da quasi due anni. A comunicare la triste notizia è stata la compagna Lisa Leporati, anche lei protagonista del trono over 2015. Proprio a Uomini e Donne si sono conosciuti e innamorati, decidendo così ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021)nel programmadi Maria De Filippi. E’l’exsolo 46. Lutto aldiIlè deceduto in queste ore nell’ospedale di Biella dove era ricato da qualche giorno a seguito di un brutto male con il quale stava combattendo da quasi due. A comunicare la triste notizia è stata la compagna Lisa Leporati, anche lei protagonista del2015. Proprio asi sono conosciuti e innamorati, decidendo così ...

