Uomini e Donne: Gemma cade dalla scalinata, Maria chiama il medico – VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale, brutto incidente per la dama, Maria De Filippi preoccupata chiama il medico. Vediamo insieme cosa è successo Ieri è andata in onda un'altra puntata di Uomini e Donne, questa volta Maria De Filippi si è presa un brutto spavento. Stiamo parlando di Gemma Galgani, da sempre protagonista indiscussa del datings how, la dama ieri entrando nello studio è inciampata ed è caduta dalla famosa scalinata. Un piccolo incidente che inizialmente ha fatto molto preoccupare la padrona di casa tanto da chiamare il dottore per far medicare Gemma. La Galgani stava facendo la sua entrata nello ...

