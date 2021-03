Roma, tragico incidente: scompare Daniel Guerini, la giovane promessa della Lazio aveva solo 19 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini scompare a soli 19 anni. Un giovane calciatore della Lazio, ha perso la vita in un tragico incidente d’auto. Guerini è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Togliatti. Altri due ragazzi sono rimasti feriti, entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. Daniel Guerini incidente Daniel era in macchina con due amici a Roma. I tre ragazzi, Guerini e i due coetanei, erano a bordo della stessa vettura, una Smart. Attorno alle 20 di ieri, mercoledì 24 marzo, è avvenuto il tragico scontro. La ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021)a soli 19. Uncalciatore, ha perso la vita in und’auto.è rimasto vittima di unstradale avvenuto sulla Togliatti. Altri due ragazzi sono rimasti feriti, entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso ma non sono in pericolo di vita.era in macchina con due amici a. I tre ragazzi,e i due coetanei, erano a bordostessa vettura, una Smart. Attorno alle 20 di ieri, mercoledì 24 marzo, è avvenuto ilscontro. La ...

Advertising

MatteoPedrosi : Tragico incidente stradale avvenuto in serata a Roma: ha perso la vita Daniel #Guerini, 19enne calciatore della Lazio Primavera, ex Torino. - barbara75toud : RT @MatteoPedrosi: Tragico incidente stradale avvenuto in serata a Roma: ha perso la vita Daniel #Guerini, 19enne calciatore della Lazio Pr… - AlexanderLaz12 : RT @LI_Palembang: Roma, tragico incidente: perde la vita Daniel Guerini della Primavera della Lazio - er_GRA : @rep_roma Mi dispiace immensamente per la morte di questo giovane e auguro pronta guarigione agli altri È sempre tr… - LI_Palembang : Roma, tragico incidente: perde la vita Daniel Guerini della Primavera della Lazio -