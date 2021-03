(Di giovedì 25 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Quello della sostenibilità è un viaggio molto lungo intrapreso da tempo e che oggi ci vede a metà strada”, ma “oggi inon vedono più glisostenibili come detrattori di liquidità ed è stato superato il paradigma secondo cui per faredevo rinunciare a qualcosa dal punto di vista del rendimento per avere la funzione etica. Al di là delle rotazioni dei mercati di questi mesi, è stato verificato che gliEsg riducono il profilo di rischio, proprio perchè la sfera Esg intercetta fattori di rischio che i parametri puramente finanziari non riescono a cogliere”. Lo ha detto il vicedirettore generale di, Andrea, durante l’incontro ESG Analysis and Investing ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Ragaini (Banca Generali) “Crescono clienti che fanno investimenti etici” - - CorriereCitta : Ragaini (Banca Generali) “Crescono clienti che fanno investimenti etici” -

Ultime Notizie dalla rete : Ragaini Banca

latinaoggi.eu

Durante la tavola rotonda curata dall'ateneo milanese si sono confrontati il vicedirettore generale diGenerali , Andrea, Riccardo Giovannini , Partner Climate Change and ...Abbiamo creato un nuovo Eltif e un fondo alternativo per offrire rendimenti e portare risorse alle imprese. Così il vice Direttore generale diGenerali Andreasu Il Giornale parlando dei due rodotti distribuiti daGenerali e costruiti insieme alla Sgr 8A+. Un fondo alternativo destinato alla clientela più benestante (la ...MILANO (ITALPRESS) – “Quello della sostenibilità è un viaggio molto lungo intrapreso da tempo e che oggi ci vede a metà strada”, ma “oggi i clienti non vedono più gli investimenti sostenibili come det ...(Teleborsa) - Indagare il comportamento delle aziende italiane nell’ambito della sostenibilità. Di questo trend in continua crescita si è discusso durante l’evento ESG Analysis and Investing organizza ...