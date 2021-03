Rabiot: «Con la Francia va tutto bene, alla Juve tutto più complicato» (Di giovedì 25 marzo 2021) Adrien Rabiot ha parlato delle differenze che ci sono tra la Nazionale francese e la Juventus Adrien Rabiot, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita disputata dalla sua Francia contro l’Ucraina, ha analizzato il suo ruolo nella Juventus, spiegando quello che gli chiede Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 «Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni. L’allenatore vede però che provo a fare ogni volta del mio meglio, questo gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Adrienha parlato delle differenze che ci sono tra la Nazionale francese e lantus Adrien, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita disputata dsuacontro l’Ucraina, ha analizzato il suo ruolo nellantus, spiegando quello che gli chiede Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 «Qui sta andando abbastanza, mentrepiùdal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni. L’allenatore vede però che provo a fare ogni volta del mio meglio, questo gli ...

