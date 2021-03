Qualificazioni Mondiali | vittorie agevoli per Germania e Inghilterra | Spagna ferma sull’1-1 con la Grecia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Si sono concluse le partite delle 20.45 valide per la prima giornata di Qualificazione aidi Qatar 2022: tutto facile per, vittoriose rispettivamente per 3-0 e 5-0 su Islanda e San Marino. Stop della, soltanto 1-1 con lain casa. Spettacolare pareggio tra Ungheria e Polonia, 3-3 il risultato finale, Ibra torna a vestire la maglia della Nazionale e serve l’assist decisivo nella vittoria della Svezia sulla Georgia. Andorra-Albania 0-1-Islanda 3-0-San Marino 5-0Italia-Irlanda del Nord 2-0 Liechtenstein-Armenia 0-1 Moldavia-Isole Faroe 1-1 Romania-Macedonia del Nord 3-2 Scozia-Austria 2-21-1 Svezia-Georgia 1-0Ungheria-Polonia 3-3 Foto: Twitter Fifa L'articolo ...

E' uno spirito che ci può portare lontano " ha dichiarato Leonardo Bonucci , alla centesima presenza in nazionale, dopo la vittoria dell'Italia nel primo match delleai2022 . ...PARMA - L'Italia inizia col piede giusto nelleai2022 in Qatar. La marcia degli azzurri nel girone C parte dal 'Tardini' di Parma e con il successo per 2 - 0 sull'Irlanda del Nord, una vittoria che permette alla nazionale ...Ian Baraclough, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l'Italia: le sue dichiarazioni ...PARMA (ITALPRESS) – L’Italia inizia col piede giusto nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La marcia degli azzurri nel girone C parte dal ‘Tardini’ di Parma e con il successo per 2-0 sull’Ir ...