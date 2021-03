Mozart e Calvino, fantasia di un sogno (Di venerdì 26 marzo 2021) Ogni epoca inventa il proprio paradiso. Ma da tre millenni per gli europei è l’Oriente. Che è però lo specchio di aspirazioni diverse, vi si proiettano, rovesciati in virtù, i vizi dell’Occidente. Così nell’ Europa assolutistica, sanfedista e intollerante del ’ 700 l’ Oriente è il paradiso della tolleranza: da Lessing a Goethe, da Goldoni a Voltaire e a Montesquieu turchi, persiani, arabi sono giusti, tolleranti, gli europei egoisti e intolleranti. Com’è successo che nel XXI secolo sia invece diventato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021) Ogni epoca inventa il proprio paradiso. Ma da tre millenni per gli europei è l’Oriente. Che è però lo specchio di aspirazioni diverse, vi si proiettano, rovesciati in virtù, i vizi dell’Occidente. Così nell’ Europa assolutistica, sanfedista e intollerante del ’ 700 l’ Oriente è il paradiso della tolleranza: da Lessing a Goethe, da Goldoni a Voltaire e a Montesquieu turchi, persiani, arabi sono giusti, tolleranti, gli europei egoisti e intolleranti. Com’è successo che nel XXI secolo sia invece diventato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mozart Calvino Opera Roma: in tv Zaide di Mozart, Remo Girone narratore ... lasciato incompiuto da Mozart, e il cui libretto di Johann Andreas Schachtner è andato perduto, è proposto nella ricostruzione realizzata nel 1981 da Italo Calvino. Invece di ricreare l'illusione di ...

"La Vergine ci capisce al primo sguardo perché ci conosce da sempre" ... basato sull'opera incompiuta di Mozart di cui esisteva solo la parte musicale. Italo Calvino scrisse il libretto per collegare i vari passaggi suonati. Dovevamo fare sei repliche, l'ultima è saltata ...

Mozart e Calvino, fantasia di un sogno | il manifesto Il Manifesto Mozart e Calvino, fantasia di un sogno Ogni epoca inventa il proprio paradiso. Ma da tre millenni per gli europei è l’Oriente. Che è però lo specchio di aspirazioni diverse, vi si proiettano, rovesciati in virtù, i vizi dell’Occidente. Cos ...

Remo Girone narratore per ZAIDE di Wolfgang Amadeus Mozart ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA È firmato da Graham Vick e diretto da Daniele Gatti, con la partecipazione di Remo Girone, il nuovo allestimento di Zaide di Mozart, andato in scena nell ...

