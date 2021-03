Milan, -26 milioni di indebitamento netto rispetto al 2018 (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Milan sta tornando ad altissimi livelli e lo sta facendo non solo sul campo, ma anche grazie al lavoro che si fa negli uffici, da cui poi deriva anche ciò che succede in campo. La gestione di Elliott, fino a questo momento, è assolutamente... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilsta tornando ad altissimi livelli e lo sta facendo non solo sul campo, ma anche grazie al lavoro che si fa negli uffici, da cui poi deriva anche ciò che succede in campo. La gestione di Elliott, fino a questo momento, è assolutamente...

Advertising

capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - Gazzetta_it : #Tomori si è preso il #Milan. 15 milioni già in cassa, a 28 il riscatto - ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: sfida al Milan per Musso. Costa 30 milioni, sarà decisiva la volontà del portiere #AsRoma - NandoPiscopo1 : @antofns Il milan fattura un pochino di piú, oltre al blasone. 5/6 anni fa li davamo ai panchinari 4 milioni ?? (Che erano pure scarsi) -