Lichtsteiner e i complimenti all'Inter: "Ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini…" (Di giovedì 25 marzo 2021) Lunga ed interessante intervista rilasciata dal sette volte campione d'Italia con la maglia della Juventus Stephen Lichtsteiner ai microfoni di TuttoJuve.com. L'ex giocatore anche di Lazio e Arsenal ha affrontato diversi temi legati all'attualità del calcio italiano e non solo. Non potevano mancare alcuni riferimenti alla stagione di Serie A e la corsa allo scudetto che vede l'Inter in vetta al campionato.A tutto Lichtsteinercaption id="attachment 1112551" align="alignnone" width="1024" Lichtsteiner (getty images)/caption"Una volta terminata la carriera calcistica ho deciso di provare nuove esperienze in modo da arricchire il mio bagaglio culturale. Anche se sono convinto che, prima o poi, tornerò nuovamente all'interno del mondo del calcio. Oggi sono tirocinante presso la Maurice de Mauriac, ho sempre avuto la passione per gli orologi ...

