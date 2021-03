Libia, parte la missione Ue: Di Maio a Tripoli con i ministri di Germania e Francia (Di giovedì 25 marzo 2021) Prende il via la missione europea in Libia. In mattinata, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è atterrato a Tripoli. Insieme a lui sono presenti anche Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, rispettivamente ministri degli Esteri di Germania e Francia. Durante la giornata i tre incontreranno i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Dabaiba. Negli scorsi giorni, Di Maio aveva osservato come «a distanza di poco più di un anno dalla Conferenza di Berlino, che si è occupata di Libia, promossa anche dall’Italia, abbiamo una Libia diversa, con delle istituzioni unite, che rappresentano tutto il Paese». «In questo momento l’Italia è il primo ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Prende il via laeuropea in. In mattinata, il ministro degli Esteri Luigi Diè atterrato a. Insieme a lui sono presenti anche Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, rispettivamentedegli Esteri di. Durante la giornata i tre incontreranno i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Primo ministro ad interim della, Abdul Hamid Dabaiba. Negli scorsi giorni, Diaveva osservato come «a distanza di poco più di un anno dalla Conferenza di Berlino, che si è occupata di, promossa anche dall’Italia, abbiamo unadiversa, con delle istituzioni unite, che rappresentano tutto il Paese». «In questo momento l’Italia è il primo ...

