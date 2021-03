Le Regioni non gradiscono le parole di Draghi: 'Noi abbiamo lavorato bene ma mancavano i vaccini' (Di giovedì 25 marzo 2021) I presidenti di Regione alzano un muro contro le critiche di Mario Draghi per le campagne vaccinali a livello regionale, spesso disomogenee e disorganizzate. Lo dice il governatore emiliano Stefano ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) I presidenti di Regione alzano un muro contro le critiche di Marioper le campagne vaccinali a livello regionale, spesso disomogenee e disorganizzate. Lo dice il governatore emiliano Stefano ...

Advertising

ItaliaViva : Criteri univoci di accesso, tempistiche e metodi di prenotazione: il governo non si limiti a monitorare quello che… - fattoquotidiano : A distanza di tre mesi dall’avvio della vaccinazione in Italia, la Protezione civile rilancia l’ipotesi degli “hots… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sulla gestione della campagna vaccinale da parte delle #regioni: 'In casi di… - Rosyfree74 : RT @darioloc81: Non credo che ci siano mai state così tante regioni rosse in Italia. La sinistra riparta dal virus - StefScorpion : RT @ItalicaTestudo: Curiosi questi sinistri alla Travaglio.. Fino a ieri attaccavano le Regioni (specie la Lombardia e #Bertolaso) perché '… -