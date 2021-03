Lazio verso la zona arancione: «RT a 0.99», in calo anche l’incidenza. Ma restano dubbi sul meccanismo dei “colori” delle Regioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Lazio sempre più verso la zona arancione? Così sembrerebbe stando agli ultimi dati provenienti dalla Regione. Il valore RT è sceso a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai. l’incidenza del Covid in Regione è invece a 205 per 100 mila abitanti, in calo rispetto a venerdì scorso quando era a 214. Il problema è che, come più volte segnalato, l’RT che verrà evidenziato domani nel report settimanale della cabina di regia (riferito al periodo 15/03-21/03) – e che determinerà insieme agli altri fattori l’eventuale passaggio in zona arancione – sarà riferito al 10 marzo scorso quando peraltro la Regione non era ancora entrata in zona rossa. La scorsa settimana, ad esempio, l’RT (riferito al 3 marzo) era a 1.09 e dunque abbastanza in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021)sempre piùla? Così sembrerebbe stando agli ultimi dati provenienti dalla Regione. Il valore RT è sceso a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai.del Covid in Regione è invece a 205 per 100 mila abitanti, inrispetto a venerdì scorso quando era a 214. Il problema è che, come più volte segnalato, l’RT che verrà evidenziato domani nel report settimanale della cabina di regia (riferito al periodo 15/03-21/03) – e che determinerà insieme agli altri fattori l’eventuale passaggio in– sarà riferito al 10 marzo scorso quando peraltro la Regione non era ancora entrata inrossa. La scorsa settimana, ad esempio, l’RT (riferito al 3 marzo) era a 1.09 e dunque abbastanza in ...

