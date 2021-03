Lazio arancione o rosso da lunedì 29 marzo? Indice Rt in lieve calo: i dati aggiornati in attesa della decisione dell’ISS (Di giovedì 25 marzo 2021) Poco più di 24 ore e si saprà quali Regioni (ancora una volta) dovranno cambiare colore e, di conseguenza, fascia di rischio. Si dovrà decidere tra l’arancione e rosso, perché per ora la zona gialla è stata “eliminata”, almeno fino a dopo Pasqua dove tutta l’Italia si tignerà di rosso. Leggi anche: Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino a Pasqua Roma e Lazio arancione o rosso da lunedì 29 marzo? Il Lazio è in zona rossa da quasi due settimane, un balzo in avanti dal giallo con la Regione alle prese con attività ferme, scuole chiuse e spostamenti limitati. Se da una parte c’è ottimismo e fiducia per un allentamento delle misure già a partire dal prossimo lunedì 29 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Poco più di 24 ore e si saprà quali Regioni (ancora una volta) dovranno cambiare colore e, di conseguenza, fascia di rischio. Si dovrà decidere tra l’, perché per ora la zona gialla è stata “eliminata”, almeno fino a dopo Pasqua dove tutta l’Italia si tignerà di. Leggi anche: Si può andare a trovare amici e parenti in zona rossa? Regole e divieti validi fino a Pasqua Roma eda29? Ilè in zona rossa da quasi due settimane, un balzo in avanti dal giallo con la Regione alle prese con attività ferme, scuole chiuse e spostamenti limitati. Se da una parte c’è ottimismo e fiducia per un allentamento delle misure già a partire dal prossimo29 ...

