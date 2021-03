Inter, Eriksen racconta: «Giorni frenetici a causa del Covid» (Di giovedì 25 marzo 2021) Christian Eriksen ha raccontato come sono stati vissuti i Giorni all’Inter dopo la positività al Covid di ben sei elementi del gruppo squadra Christian Eriksen è impegnato con la Danimarca nelle qualificazioni a Qatar 2022, ma ha raggiunto i suoi compagni dopo aver rischiato di non poter rispondere alla chiamata del c.t.. Come riportato da bt.dk, il centrocampista dell’Inter ha raccontato i Giorni difficili vissuti in nerazzurro a causa del Covid. «Sono stati Giorni molto frenetici all’Inter a causa del Covid. Via libera dell’ATS? Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Lunedì ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Christianhato come sono stati vissuti iall’dopo la positività aldi ben sei elementi del gruppo squadra Christianè impegnato con la Danimarca nelle qualificazioni a Qatar 2022, ma ha raggiunto i suoi compagni dopo aver rischiato di non poter rispondere alla chiamata del c.t.. Come riportato da bt.dk, il centrocampista dell’hato idifficili vissuti in nerazzurro adel. «Sono statimoltoall’del. Via libera dell’ATS? Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Lunedì ...

