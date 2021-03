Il reale andamento della curva pandemica in Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è sempre in aumento il numero dei pazienti attualmente positivi (560.654 - 536.115), di quelli in isolamento domiciliare (528.680 - 506.761), dei ricoveri con sintomi (28.428 invece di 26.098) e delle terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256). Sono i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe riferito alla settimana 17-23 marzo 2021 rispetto alla precedente. "Nel pieno della terza ondata - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l'incremento percentuale dei nuovi casi". Tuttavia, il dato nazionale risente di situazioni regionali molto eterogenee: ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è sempre in aumento il numero dei pazienti attualmente positivi (560.654 - 536.115), di quelli in isolamento domiciliare (528.680 - 506.761), dei ricoveri con sintomi (28.428 invece di 26.098) e delle terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256). Sono i dati del monitoraggio indipendenteFondazione Gimbe riferito alla settimana 17-23 marzo 2021 rispetto alla precedente. "Nel pienoterza ondata - dichiara Nino Cartabellotta, presidenteFondazione - si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l'incremento percentuale dei nuovi casi". Tuttavia, il dato nazionale risente di situazioni regionali molto eterogenee: ...

