I giochi Olimpici di Tokyo cominceranno ufficialmente il prossimo 23 luglio

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Foto: Charly Triballeau/Getty Images)Nonostante il perdurare della pandemia, è cominciato il conto alla rovescia per l’inaugurazione deidi. La torcia olimpica ha cominciato la sua marcia di 120 giorni, attraverso 859 tappe, che culminerà con l’arrivo nella capitale giapponese e la cerimonia di inaugurazione il23. Previsti nel 2020, isono stati posticipati a quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, e le autorità giapponesi hanno fatto il possibile per scongiurare ulteriori ritardi. La torcia è partita dalla prefettura di Fukushima, ha spiegato il capo del Comitato olimpico Seiko Hashimoto, per onorare le 18mila vittime dello tsunami del 2011 e il disastro nucleare che ne è conseguito, sottolineando l’impegno del paese nel far ...

Le #Nadeshiko hanno aperto la staffetta per i Giochi Olimpici di #Tokyo2020 ???? Un tour del Giappone con circa 10.… - Ieri era il turno di Elena Berta, oggi invece quello della compagna di team Bianca Caruso, pronta a prendere parte ai Giochi…

Ha preso il via all'Arena Armeets di Sofia la prima tappa della World Cup 2021 di Ginnastica Ritmica, manifestazione qualificante per idi Tokyo. Il cammino per la finalissima di Pesaro inizia dai Balcani, per proseguire poi a Tashkent in Uzbekistan il 18 aprile, a Baku in Azerbaijan il 9 maggio. Il traguardo è fissato ...La FIBA e il CIO hanno designato l'arbitro Manuel Mazzoni per arbitrare nel Torneo di Basket i prossimidi Tokyo. A Manuel le congratulazioni e i complimenti del presidente FIP Giovanni Petrucci, unitamente al presidente CIA Stefano Tedeschi e a tutta la pallacanestro italiana.TOKYO (25 marzo 2021) - A un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via oggi da Fukushima il viaggio della fiaccola olimpica, in una cerimonia più contenuta - come da progra ...L’edizione che comincerà il 23 luglio e finirà l’8 agosto sarà il più possibile blindata dentro e fuori dagli impianti. Il sogno (impossibile?) di conservare un po’ di umanità e libertà ...