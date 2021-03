FraGolosi | i biscotti morbidi che profumano di primavera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lasciate che il profumo di primavera invada la vostra cucina e preparate i! Questa ricetta inedita di Non Solo Riciclo vi permetterà di ottenerealle fragole e vaniglia perfetti per ogni occasione. Ottimi a colazione per partire con sprint, inzuppati nel latte o nel tè, faranno la felicità dei piccoli di casa. Deliziosi a merenda per un incontro con le amiche di sempre, le stupirete con semplicità e gusto. Fantastici dopo cena per chiudere in dolcezza, ospiti e familiari saranno conquistati da questi pasticcini meravigliosi. Insomma, state per scoprire dei dolcetti versatili e deliziosi, perfetti per questo tempo di rinascita! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questi, procuratevi: farina di tipo 00, 250 ...