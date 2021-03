È contro il lockdown e «piace al centrodestra»: ecco perché il Fatto ce l’ha con Bassetti (Di giovedì 25 marzo 2021) Il virologo Matteo Bassetti nel mirino del Fatto Quotidiano. Non si capisce bene come e perché, tra i tanti virologi che imperversano in tv, il quotidiano diretto da Marco Travaglio abbia scelto la sua vittima da sacrificare sull’altare della polemica strumentale proprio nell’esperto ligure. Già, perché nel profluvio di virologi e chimici e medici tout court che imperversa in tv, il Fatto si accanisce particolarmente contro l’infettivologo del San Martino di Genova, reo agli occhi della testata di apparire e dispensare analisi e consigli dal piccolo schermo. Cioè, accusato di fare esattamente quello che altri illustri colleghi fanno al pari della vittima predestinata. E un dubbio sorge spontaneo: non è che a fare al differenza potrebbe essere il pedigree politico di appartenenza? È Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il virologo Matteonel mirino delQuotidiano. Non si capisce bene come e, tra i tanti virologi che imperversano in tv, il quotidiano diretto da Marco Travaglio abbia scelto la sua vittima da sacrificare sull’altare della polemica strumentale proprio nell’esperto ligure. Già,nel profluvio di virologi e chimici e medici tout court che imperversa in tv, ilsi accanisce particolarmentel’infettivologo del San Martino di Genova, reo agli occhi della testata di apparire e dispensare analisi e consigli dal piccolo schermo. Cioè, accusato di fare esattamente quello che altri illustri colleghi fanno al pari della vittima predestinata. E un dubbio sorge spontaneo: non è che a fare al differenza potrebbe essere il pedigree politico di appartenenza? È Il ...

Advertising

borghi_claudio : Non c'è bisogno di convincere lui ma serve come esercizio per capire come si fa: obbligatorio per tutta la communit… - borghi_claudio : @coniglio_giulio @valy_s @Frances43279623 @Genevievestufa per esempio sto chiedendo ai colleghi della commissione s… - borghi_claudio : @Beaoh11 @GuidoCrosetto @seresileoni @annapaolaconcia Per andare contro quello che buona parte del mondo sta facend… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: È contro il lockdown e «piace al centrodestra»: ecco perché il Fatto ce l’ha con Bassetti - bisagnino : LOCKDOWN: CRIMINI CONTRO L’UMANITA’. Denuncia di Giorgianni all’Aja -