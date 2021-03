Dayane Mello, dubbi sulla coppia Rosalinda-Andrea: “Bisogna vedere a letto..” (Di giovedì 25 marzo 2021) Dayane Mello, l’ex inquilina del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di se, durante un’intervista, rilasciata al formato web di ‘Casa Chi’. Dayane MelloLa modella brasiliana, una delle protagoniste in assoluto, della passata edizione del Gf Vip, durante l’intervista, ha ripercorso, quelli che sono stati i mesi passati nella casa, tra momenti di divertimento e momenti di sconforto. L’ex gieffina, raccontandosi, si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, specialmente in riferimento, alla sua amicizia, che ha fatto molto discutere, con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, ha chiarito, che con la Cannavò, hanno oggi, un rapporto amichevole, pur non sentendosi spesso, mentre un’amicizia più forte, è nata con l’altra gieffina Giulia Salemi. LEGGI ANCHE–>Adriana Volpe: ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021), l’ex inquilina del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di se, durante un’intervista, rilasciata al formato web di ‘Casa Chi’.La modella brasiliana, una delle protagoniste in assoluto, della passata edizione del Gf Vip, durante l’intervista, ha ripercorso, quelli che sono stati i mesi passati nella casa, tra momenti di divertimento e momenti di sconforto. L’ex gieffina, raccontandosi, si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, specialmente in riferimento, alla sua amicizia, che ha fatto molto discutere, conCannavò. La modella brasiliana, ha chiarito, che con la Cannavò, hanno oggi, un rapporto amichevole, pur non sentendosi spesso, mentre un’amicizia più forte, è nata con l’altra gieffina Giulia Salemi. LEGGI ANCHE–>Adriana Volpe: ...

Advertising

EireenViolet : 14 giugno 2017 Capri Il settimanale di gossip Chi ha raccontato tutto quello che è successo tra Stefano De Martino… - blogtivvu : Dayane Mello, flirt dopo il #GFVip: spuntano le ipotesi sul fortunato - Whiteyeice : Possiamo per favore interrompere sul nascere la carriera di Tortello Zozzi e ricordarlo solo come il vincitore del… - IsaeChia : #GfVip 5, #AndreaZenga risponde alle ultime dichiarazioni di #DayaneMello sulla sua storia con #RosalindaCannavò… - tinominosubito : RT @swifttselena: ma che ci parlo a fare con gente a cui interessa mandare in tendenza gli hashtag piuttosto che ammettere la pochezza che… -