Canale di Suez ancora bloccato dal portacontainer Ever Given. Ferme merci per un valore di 9,6 miliardi di dollari al giorno (Di giovedì 25 marzo 2021) E’ ancora bloccata nel Canale di Suez la nave Ever Given, il portacontainer battente bandiera di Panama che da martedì è fermo all’interno dell’unico collegamento che permette di accedere direttamente al Mediterraneo dall’Oceano Indiano senza dover circumnavigare l’Africa. La Ever Given, che trasporta merci tra l’Asia e l’Europa, è lunga 400 metri e larga 59: poco meno della larghezza del Canale nei punti più stretti. Da due giorni si tenta di liberarla utilizzando draghe e scavi, oltre che con l’aiuto delle alte maree, ma senza risultati. L’interruzione del passaggio inciderà su circa il 12% del commercio mondiale, secondo i dati resi noti dal Centro Studi di Intesa Sanpaolo. Secondo una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) E’bloccata neldila nave, ilbattente bandiera di Panama che da martedì è fermo all’interno dell’unico collegamento che permette di accedere direttamente al Mediterraneo dall’Oceano Indiano senza dover circumnavigare l’Africa. La, che trasportatra l’Asia e l’Europa, è lunga 400 metri e larga 59: poco meno della larghezza delnei punti più stretti. Da due giorni si tenta di liberarla utilizzando draghe e scavi, oltre che con l’aiuto delle alte maree, ma senza risultati. L’interruzione del passaggio inciderà su circa il 12% del como mondiale, secondo i dati resi noti dal Centro Studi di Intesa Sanpaolo. Secondo una nota ...

