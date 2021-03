Abbiamo seguito le regole, ma non è bastato. Molti parrucchieri costretti a chiudere (Di giovedì 25 marzo 2021) Ho sempre pensato che per avere successo servisse talento, determinazione e dedizione e che questi fattori dovessero coesistere col rispetto per le regole e le persone. Nell’ultimo anno ho imparato che tutto ciò potrebbe non bastare per raggiungere l’obiettivo. Soltanto a Roma, la mia città, oltre 16mila attività hanno dovuto chiudere: nonostante gli sforzi, nonostante gli investimenti destinati alla sicurezza, nonostante chiudere un’attività spesso significhi gettare via i propri investimenti, i propri sogni e le proprie speranze. Alcune aziende erano nate decine di anni fa e rappresentavano la storia di qualche famiglia che da generazioni le guidava. Alcuni negozi erano parte integrante dei quartieri che li ospitavano: dei punti di incontro, di riferimento. Chi chiude rimane senza lavoro e quasi sempre lascia senza, anche chi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Ho sempre pensato che per avere successo servisse talento, determinazione e dedizione e che questi fattori dovessero coesistere col rispetto per lee le persone. Nell’ultimo anno ho imparato che tutto ciò potrebbe non bastare per raggiungere l’obiettivo. Soltanto a Roma, la mia città, oltre 16mila attività hanno dovuto: nonostante gli sforzi, nonostante gli investimenti destinati alla sicurezza, nonostanteun’attività spesso significhi gettare via i propri investimenti, i propri sogni e le proprie speranze. Alcune aziende erano nate decine di anni fa e rappresentavano la storia di qualche famiglia che da generazioni le guidava. Alcuni negozi erano parte integrante dei quartieri che li ospitavano: dei punti di incontro, di riferimento. Chi chiude rimane senza lavoro e quasi sempre lascia senza, anche chi ...

