Vaccini, Draghi alle Regioni: 'Differenza inaccettabile'. Riaperture: 'Speriamo di cominciare con asili ed elementari dopo Pasqua' (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Adesso il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile per la soluzione della crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus. Nelle prime 3 settimane ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Adesso il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile per la soluzione della crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus. Nelle prime 3 settimane ...

Advertising

lorepregliasco : Entro le prossime 24 ore un milione di dosi di vaccini Pfizer sarà distribuito alle regioni. Lo ha detto il general… - fattoquotidiano : Vaccini, Draghi: “Ci sono Regioni che trascurano anziani in favore di gruppi di potere, situazione inaccettabile” –… - LaStampa : Draghi accelera: “Le Regioni si adeguino”. Piattaforma unica per prenotare i vaccini - MBerberi : RT @myrtamerlino: E poi una bacchettata alle regioni sull'inaccettabile caos #vaccini. 'Le differenze tra le regioni sono difficili da acc… - NFratoianni : #Draghi non mi è piaciuto, muto su brevetti #vaccini. Una delle prime scelte che il nuovo governo ha fatto in sede… -