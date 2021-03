Under 21, Scamacca illude l’Italia, raggiunta da un’autorete di Maggiore. Tonali e Marchizza espulsi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tanto rammarico per l’Italia Under 21 all’esordio degli Europei di categoria contro la Repubblica Ceca. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca all’Italia che avrebbe meritato il successo ma è stata sfortunata e ingenua negli episodi. A segno Scamacca al 16? e il pari ceco con una sfortunata autorete di Maggiore nella ripresa. Inizio buono della Repubblica Ceca, con due importanti occasioni. All’11’ Lingr, da solo davanti a Carsensecchi devia debolmente in porta una sponda aerea di un compagno e perfette una grande parata al portiere azzurro. Carnesecchi ancora protagonista su un tiro da fuori dello stesso Lingr al 16?. La risposta dell’Italia è affidata a Scamacca che al 18? calcia in porta e vede la parata di Jedlicka. Al 29? grande azione dei cechi che sfiorano il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tanto rammarico per21 all’esordio degli Europei di categoria contro la Repubblica Ceca. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca alche avrebbe meritato il successo ma è stata sfortunata e ingenua negli episodi. A segnoal 16? e il pari ceco con una sfortunata autorete dinella ripresa. Inizio buono della Repubblica Ceca, con due importanti occasioni. All’11’ Lingr, da solo davanti a Carsensecchi devia debolmente in porta una sponda aerea di un compagno e perfette una grande parata al portiere azzurro. Carnesecchi ancora protagonista su un tiro da fuori dello stesso Lingr al 16?. La risposta delè affidata ache al 18? calcia in porta e vede la parata di Jedlicka. Al 29? grande azione dei cechi che sfiorano il ...

