UNDER 17, SI RICOMINCIA IL 18 APRILE CON UDINESE-PORDENONE

Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc ha pubblicato il nuovo calendario dell'UNDER 17 Serie A e B. Il PORDENONE di mister Lombardi è stato inserito nel girone 4: la prima classificata accederà ai quarti di finale della competizione.

1ª Giornata: riposo (and. 11 APRILE e rit. 16 maggio)
2ª giornata: UDINESE-PORDENONE (and. 18 APRILE, rit. 23 maggio)
3ª giornata: PORDENONE-Spal (and. 25 APRILE, rit. 30 maggio)
4ª giornata: Venezia-PORDENONE (and. 2 maggio, rit. 6 giugno)
5ª giornata: PORDENONE-Cittadella (and. 9 maggio, rit. 13 giugno)

