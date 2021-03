Un milione di vaccini per “le persone più vulnerabili”. Nuovo dl Covid la prossima settimana (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un milione di dosi di vaccino Pfizer, con l'indicazione di dare "priorità alle persone più vulnerabili". Sono quelle che il governo ha girato alle Regioni, come era stato annunciato ieri dal generale Figliuolo, commissario all'emergenza. Una boccata d'ossigeno e insieme un 'richiamo' alle amministrazioni locali, a cui Mario Draghi chiede maggior coordinamento, con la disponibilità a inviare task force della Protezione civile e della Difesa per risolvere eventuali criticità. La possibilità di vincere la 'battaglia' dei vaccini, però, passa in primo luogo dall'Europa e infatti la questione sarà sul tavolo del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì prossimi. Oggi draghi riferirà al Parlamento in vista dell'appuntamento, quando i leader Ue dovranno discutere (ed eventualmente decidere) su eventuali ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Undi dosi di vaccino Pfizer, con l'indicazione di dare "priorità allepiù". Sono quelle che il governo ha girato alle Regioni, come era stato annunciato ieri dal generale Figliuolo, commissario all'emergenza. Una boccata d'ossigeno e insieme un 'richiamo' alle amministrazioni locali, a cui Mario Draghi chiede maggior coordinamento, con la disponibilità a inviare task force della Protezione civile e della Difesa per risolvere eventuali criticità. La possibilità di vincere la 'battaglia' dei, però, passa in primo luogo dall'Europa e infatti la questione sarà sul tavolo del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì prossimi. Oggi draghi riferirà al Parlamento in vista dell'appuntamento, quando i leader Ue dovranno discutere (ed eventualmente decidere) su eventuali ...

