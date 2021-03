Smettiamola di giustificare la violenza maschile

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una “brutta giornata”, come ha dichiarato un poliziotto. Non ci sono giustificazioni per il razzismo e la misoginia. Leggi

Internazionale

Lo chiameremo Bianco Arrabbiato #72524, d'accordo? È stato accusato dell'omicidio di otto persone ad Atlanta, sei delle quali erano donne d'origine asiatica. Come un meccanismo ben rodato, non appena ...di dire che le vittime devono correre in questura, se poi non siamo realmente in grado ... Non si puòl'abusante in nessun modo, perché c'è sempre una vittima e un colpevole e ...La simpatia di Baker verso un uomo che ha ammesso di aver ucciso otto persone è solo l’ultimo esempio di come la violenza maschile sia razionalizzata e giustificata. Baker avrebbe parlato di una ...Delle due l’una: o c’è una guerra industriale in corso oppure siamo in balia di un banda internazionale di incapaci da ...