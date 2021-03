Sgarbi alla Camera | Ho il cancro | posso stare senza mascherina?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) «In ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di avere avuto, nel mese di dicembre, il covid e quindi di avere gli anticorpi...». Infila una serie di «in ordine», come d’uso...

Advertising

Adnkronos : .@VittorioSgarbi alla Camera: 'Ho il #cancro e ho avuto il #covid, tolgo la mascherina' - thecrow2016 : SGARBI FURIOSO ALLA CAMERA ? 'AVETE FATTO UN DISASTRO! TUTTO IN NOME DI ... - infoitinterno : Sgarbi shock alla Camera: 'Ho il cancro, chiedo di parlare senza mascherina' - leoberthi : RT @MimmoMizzi: SGARBI FURIOSO ALLA CAMERA ? 'AVETE FATTO UN DISASTRO! TUTTO IN NOME DI ... - DelGallo3 : Sempre più irritante e nauseante, classico esempio di politico inutile e dannoso alla pari dei vari la russa,gaspar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi alla

... nella mattinata stessa, e il presidente Fico provveder a dare la risposta rispettosua richiesta . Quisale di tono: Non mi aspettavo altro che questa risposta, ma questo indica lo stato ...Contro il Covid 'si è fatto tutto per finzione, finzione e bugia'. L'attacco di Vittorioal presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento, dopo le comunicazioni del ...accompagna...«In ordine alle vicende umane e sanitarie che mi hanno fatto conoscere di avere avuto, nel mese di dicembre, il covid e quindi di avere gli anticorpi...».(Adnkronos) - "In Italia -ha affermato Sgarbi- siamo i primi ad aver compresso i diritti dei cittadini, attraverso un pervicace terrorismo mediatico e uno stato depressivo generale che si accompagna..