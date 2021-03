Serie C, Cavese-Catanzaro: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Cavese-Catanzaro, recupero della 31° giornata di campionato in Serie C – Girone C, in programma oggi alle 14:00. IL MOMENTO DELLA Cavese Se il Trapani non fosse stato escluso a inizio campionato, la squadra di Salvatore Campilongo a quest’ora avrebbe già più di un piede in Serie D. Gli aquilotti sono infatti ultimi in classifica con appena 16 punti conquistati in 27 partite (i blufoncé, esclusa questa di oggi, hanno ancora due gare da recuperare contro Potenza e Ternana) e un ritardo di ben 8 lunghezze dal penultimo posto del Bisceglie. I 27 punti a disposizione non condannano ancora matematicamente ai playout Bubas e compagni che saranno però chiamati ad un vero e proprio miracolo sportivo per conquistare una salvezza diretta che, ora come ora, dista 15 punti. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, recupero della 31° giornata di campionato inC – Girone C, in programma oggi alle 14:00. IL MOMENTO DELLASe il Trapani non fosse stato escluso a inizio campionato, la squadra di Salvatore Campilongo a quest’ora avrebbe già più di un piede inD. Gli aquilotti sono infatti ultimi in classifica con appena 16 punti conquistati in 27 partite (i blufoncé, esclusa questa di oggi, hanno ancora due gare da recuperare contro Potenza e Ternana) e un ritardo di ben 8 lunghezze dal penultimo posto del Bisceglie. I 27 punti a disposizione non condannano ancora matematicamente ai playout Bubas e compagni che saranno però chiamati ad un vero e proprio miracolo sportivo per conquistare una salvezza diretta che, ora come ora, dista 15 punti. ...

Advertising

LaCnews24 : Serie C, il Catanzaro cerca l'exploit in casa della Cavese ultima della classe #calabrianotizie #newscalabria - MomentiCalcio : #SerieC, domani due gare dei recuperi: #Cavese-#Catanzaro e Juventus U23-Pergolettese trasmesse da Sky - sportli26181512 : Serie C, i recuperi Cavese-Catanzaro e Juventus U23-Pergolettese su Sky Sport: Mercoledì 24 marzo alle ore 14 appun… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - In diretta pay-per-view su Sky Primafila i recuperi Cavese-Catanzaro e Juventus U23-Pergolettese https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - In diretta pay-per-view su Sky Primafila i recuperi Cavese-Catanzaro e Juventus U23-Pergolettese https://t.co… -