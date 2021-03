Rampelli Chiede il Ritorno in Classe per Infanzia e Primaria | Le Parole di Draghi Devono Trasformarsi in Atto Concreto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il deputato di Fratelli d’Italia, Fabiodi far tornare inalmeno gli alunni della scuolae dell’. “Ledel premiersulla possibilità di ‘riaprire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli Chiede

Orizzonte Scuola

Anche Giorgia Meloni e il vicepresidente della Camera e deputato di FdI Fabiochiedono la ... benché ci sia un fronte ampio, in maggioranza, chela riapertura scuole a gran voce, con il ...ad_dyn Fratelli d'Italia preme per le riaperture, la Lega vuole il parere del Cts - Sul fronte opposto Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di FdIche il Governo Draghi ...Secondo un nuovo studio non c'è correlazione tra l'aumento dei contagi e le lezioni negli istituti. Forze politiche divise. Nel Paese cresce il malcontento: il 26 marzo indetto un giorno di sciopero d ...A chiedere la valutazione di un’apertura delle scuole anche ... Della stessa idea anche Fratelli d’Italia con il vice presidente alla Camera Rampelli ha ribadito la necessità di riaprire le scuole.