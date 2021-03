Pfizer: via a test clinici per farmaco orale anti Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli studi condotti da Pfizer mostrano “una potente attività” contro il Coronavirus. Proseguono spedite le ricerche per il farmaco orale La casa farmaceutica Pfizer annuncia sui suoi profili social di aver dato il via ai test clinici per il primo farmaco orale contro il Coronavirus. Il composto, PF-07321332, inibisce l’enzima proteasi che si somministra per bocca. Nelle ricerche in vitro si può agevolmente evidenziare quindi “una potente attività” contro il Coronavirus pandemico, riferisce il colosso americano. “Dopo i promettenti dati preclinici iniziali siamo lieti di condividere l’inizio delle somministrazioni in adulti sani, nell’ambito di un trial di fase 1 che punta a valutare la sicurezza e la tollerabilità del nostro ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli studi condotti damostrano “una potente attività” contro il Coronavirus. Proseguono spedite le ricerche per ilLa casa farmaceuticaannuncia sui suoi profili social di aver dato il via aiper il primocontro il Coronavirus. Il composto, PF-07321332, inibisce l’enzima proteasi che si somministra per bocca. Nelle ricerche in vitro si può agevolmente evidenziare quindi “una potente attività” contro il Coronavirus pandemico, riferisce il colosso americano. “Dopo i promettenti dati preiniziali siamo lieti di condividere l’inizio delle somministrazioni in adulti sani, nell’ambito di un trial di fase 1 che punta a valutare la sicurezza e la tollerabilità del nostro ...

