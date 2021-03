Palermo | Crivello ha perso la prima fila | da titolare a riserva | c’è la concorrenza E Accardi…

(Di mercoledì 24 marzo 2021) "hala".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti scelte di formazione di Giacomo Filippi. "Da stakanovista apiù di tutti ha patito il cambio di modulo", si legge. Dopo l'esonero di Roberto Boscaglia ed il passaggio al 3-4-2-1, il terzino palermitano ha trovato sempre meno spazio. Fin qui, il nuovo tecnico delha preferito schierare Valente a sinistra, ritenendolo più adatto ad un certo tipo di lavoro sulla fascia.Nell'ultimo mese,ha giocato soltanto qualche spezzone di gara, mentre a Pagani nemmeno un minuto. E in totale sono quattro le partite in cui non è sceso in campo da. ...

rimane ' il giocatore di movimento con il maggior minutaggio in tutto il campionato tra le fila rosanero con 1.748 minuti di gioco'. Dietro di lui Luperini, che è distante 13 minuti e ...- Ilcontinua a lavorare ininterrottamente per cercare di affinare intesa, movimenti e schemi di ... Da una parte: Pelagotti, Peretti, Palazzi, Marconi, Kanoute,, Broh, Martin, ...Palermo, Crivello ha perso la prima fila. Da giocatore più utilizzato a riserva, l’esterno vittima del cambio di modulo.Che Mario Alberto Santana potesse arrivare a giocare fino alla soglia dei quarant’anni, in tutta franchezza, non lo avrebbe creduto mai nessuno. Sul talento, nulla da dire. Sulla cronicità di certi in ...