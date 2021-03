Narcotraffico | smantellato cartello Importava zucchero in Lombardia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) di Daniele De Salvo Loche veniva smerciato all'ingrosso nel bar vicino alla scuola era in realtà cocaina mentre il cioccolato era hashish. Quel bar di Malgrate, i cui proprietari attuali ...

Lecco, 23 marzo 2021 " I militari della Guardia di finanza di Lecco hanno arrestato dieci trafficanti di droga che costituivano una sorta di cartello dello spaccio tra le province di Lecco , Monza e ...di Daniele De Salvo Lo zucchero che veniva smerciato all'ingrosso nel bar vicino alla scuola era in realtà cocaina mentre il cioccolato era hashish. Quel bar di Malgrate, i cui proprietari attuali son ...La Guardia di finanza di Lecco ha sequestrato chili di cocaina e hashish, la centrale della droga in un bar di Malgrate ...