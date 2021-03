“Ma non è possibile!”. Gemma Galgani, dopo la caduta a UeD la vera ‘mazzata’: torna in studio e non può crederci (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. A cominciare dalla caduta di Gemma Galgani mentre scendeva la passerella dello studio. La dama ha cercato di assecondare il ritmo della musica, si è distratta un attimo ed è andata a terra. Si è ferita alle gambe ed è dovuta andare nel backstage per fermare il sangue. In studio immediata la preoccupazione dei presenti e anche Tina Cipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché la caduta è stata immediata, senza preavviso. L’ingresso di Gemma Galgani è stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondo dopo sarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. A cominciare dalladimentre scendeva la passerella dello. La dama ha cercato di assecondare il ritmo della musica, si è distratta un attimo ed è andata a terra. Si è ferita alle gambe ed è dovuta andare nel backstage per fermare il sangue. Inimmediata la preoccupazione dei presenti e anche Tina Cipollari ha fatto uno sguardo particolare, proprio perché laè stata immediata, senza preavviso. L’ingresso diè stato accompagnato dalla canzone ‘L’Ape Maia’ ed era apparsa subito felice. Mai si sarebbe aspettata che qualche secondosarebbe finita al suolo. Ad avvicinarsi per prima a lei è stato un cameraman, che era ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: ...qualcuno in quest’anno di pandemia ci ha guadagnato. Non è possibile che imprese, artigiani, commercia… - mante : In arrivo un milione di dosi. Sarà così possibile vaccinare tutti quelli che non ne hanno diritto senza inutili polemiche - fattoquotidiano : Non basta proteggere dal Covid, bisogna anche proteggere dalla solitudine, quanto più è possibile, ecco come - frmdvd : RT @Criv81: Da oggi è possibile acquistare i modelli #Tesla in #Bitcoin Inoltre, la società ha annunciato che i BTC ricevuti sottoforma di… - PicchioRocca : RT @Mandolesi_Giu: Quando a clienti ed amici faccio notare che non riceveranno un ristoro pari al 60% della perdita di fatturato 2020-2019… -

Ultime Notizie dalla rete : non possibile New York: risultato negativo per Movado Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,96. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire ...

L'iniziativa. Confcommercio, al via la campagna il futuro non (si) chiude Ad accompagnare visivamente lo slogan "Il Futuro non (si) chiude", un video e scatti fotografici d'autore dal forte impatto emotivo che mostrano, nel modo più realistico possibile, gli effetti della ...

AstraZeneca, Gentiloni: "Non è possibile che solo Ue abbia problemi" TGCOM Bomba Lazio: Simone Inzaghi possibile nuovo tecnico del Napoli ha dei tempi un po' lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà". Per Simone Inzaghi dunque si aprono diverse possibilità. Se non arriverà il prolungamento anche ...

Elon Musk mantiene la promessa: «Potete comprare le Tesla in bitcoin». La criptovaluta ringrazia Ciò sarà possibile subito negli Stati Uniti e «più avanti nel corso ... e che i pagamenti nella criptovaluta saranno trattenuti dall’azienda in bitcoin e non convertiti in moneta tradizionale. Meno di ...

Le previsioni sono di unulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,96. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in alcun modo costituire ...Ad accompagnare visivamente lo slogan "Il Futuro(si) chiude", un video e scatti fotografici d'autore dal forte impatto emotivo che mostrano, nel modo più realistico, gli effetti della ...ha dei tempi un po' lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà". Per Simone Inzaghi dunque si aprono diverse possibilità. Se non arriverà il prolungamento anche ...Ciò sarà possibile subito negli Stati Uniti e «più avanti nel corso ... e che i pagamenti nella criptovaluta saranno trattenuti dall’azienda in bitcoin e non convertiti in moneta tradizionale. Meno di ...