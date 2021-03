Lombardia: Consiglio regionale e Anci siglano accordo per favorire ripresa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Un progetto europeo per promuovere nuovi percorsi e iniziative che coinvolgano direttamente il Consiglio regionale della Lombardia, l'Anci Lombardia e i Comuni lombardi per rafforzare le competenze e le capacità della Regione e degli enti locali per riuscire a intervenire più efficacemente nelle politiche europee. L'obiettivo è quello di intercettare opportunità e risorse in ambito comunitario per favorire la ripresa economica e sociale dei territori regionali E' la finalità dell'accordo di collaborazione tra Consiglio regionale e Anci Lombardia sottoscritto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dai rispettivi presidenti Alessandro Fermi e Mauro Guerra. “Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Un progetto europeo per promuovere nuovi percorsi e iniziative che coinvolgano direttamente ildella, l'e i Comuni lombardi per rafforzare le competenze e le capacità della Regione e degli enti locali per riuscire a intervenire più efficacemente nelle politiche europee. L'obiettivo è quello di intercettare opportunità e risorse in ambito comunitario perlaeconomica e sociale dei territori regionali E' la finalità dell'di collaborazione trasottoscritto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dai rispettivi presidenti Alessandro Fermi e Mauro Guerra. “Con ...

