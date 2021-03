Le proteste delle donne in Turchia contro il ritiro dalla Convenzione di Instabul: “Fermiamo il femmincidio” non è uno slogan (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Karari geri cek, sozlesmeyi uygula”: grida il gruppo delle cento, mille manifestanti contro la decisione del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Instanbul. “Ritira la decisione, rispetta la Convenzione”, si sente all’unisono nelle principali città turche. Lo fanno a pieni polmoni, tutte le donne. Perché il femminicidio è un problema che Erdogan non vuole affrontare: che esiste lo sappiamo già. Nel lontano 2009, uno studio redatto dall’Onu evidenziò la gravità della situazione con quel 42% di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Karari geri cek, sozlesmeyi uygula”: grida il gruppocento, mille manifestantila decisione del presidente dellaRecep Tayyip Erdogan di ritirarsidel Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottala violenza nei confrontie la violenza domestica, meglio nota comedi Instanbul. “Ritira la decisione, rispetta la”, si sente all’unisono nelle principali città turche. Lo fanno a pieni polmoni, tutte le. Perché il femminicidio è un problema che Erdogan non vuole affrontare: che esiste lo sappiamo già. Nel lontano 2009, uno studio redatto dall’Onu evidenziò la gravità della situazione con quel 42% di ...

giulianopisapia : Una nuova, pessima, notizia dalla #Turchia del rais #Erdogan che lascia, tra le proteste, la Convenzione di… - valigiablu : La morte di Sarah Everard e le proteste in UK contro la violenza strutturale sui corpi delle donne: “Uccisa dal sis… - Agenzia_Ansa : Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in Birmania all'indomani di una giornata che ha visto altri dieci m… - MSator : RT @luigivanti: Prima Angela Merkel impone il lockdown duro (noi naturalmente dietro), poi sull'onda delle critiche e delle proteste lo rev… - sajm1 : RT @ADHRB: 10 anni fa, la gara della #F1 in Bahrain fu cancellata dopo la brutale repressione delle proteste della #PrimaveraAraba che chie… -