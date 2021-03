Il Vaticano deve risparmiare, Papa taglia stipendi per salvare posti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Papa con un Motu Proprio ha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri Enti collegati considerata la crisi finanziaria, aggravata dalla pandemia. “Ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività” e “con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro” è stato deciso un taglio delle retribuzioni che toccherà i cardinali per il 10% e a scendere per gli altri superiori, ecclesiastici e religiosi. Per queste figure apicali vengono sospesi anche gli scatti di anzianità. “Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale” del Vaticano, sottolinea Papa Francesco nel Motu ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilcon un Motu Proprio ha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città dele di altri Enti collegati considerata la crisi finanziaria, aggravata dalla pandemia. “Ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzionalità e progressività” e “con la finalità di salvaguardare gli attualidi lavoro” è stato deciso un taglio delle retribuzioni che toccherà i cardinali per il 10% e a scendere per gli altri superiori, ecclesiastici e religiosi. Per queste figure apicali vengono sospesi anche gli scatti di anzianità. “Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale” del, sottolineaFrancesco nel Motu ...

